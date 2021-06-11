الاتصالات: تقدمنا 56 مركزا في جاهزية الحكومة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من بين إنجازات مصر خلال السنوات السبع السابقة اللتي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، هو استخدام التقنيات الحديثة، مثل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حيث كانت مصر مصر تحتل المركز الـ111 في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي، العام الماضي، وقفزت 56 مركزا في عام واحد، وأصبحت في المركز الـ55 عالميا.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مصر تدخل في قائمة العشر دول الأسرع نموا في الشمول الرقمي لسنة 2020، وصدر مؤخرا تقرير من مؤسسة دولية، وكانت مصر الأولى قاريا وإقليميا في خدمات التعهيد.

إنشاء أول جامعة متخصصة في الاتصالات

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جار العمل في إنشاء جامعة مصر المعلوماتية وهي أول جامعة مصرية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عربيا وإفريقيا، كما بدأوا في المرحلة الثالثة من التوسع في البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث أصبحت منصة مصر الرقمية تقدم 60 خدمة إلكترونية، ويعملون على إطلاق خدمات جديدة خلال هذا العام والعام المقبل.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تتضافر جهود مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها تبني التكنولوجيات الرقمية لتطوير وتنمية كافة القطاعات، موضحًا التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي انعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي، للقطاع الذي نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا على مدار عامين متتالين.