وزير الكهرباء: نستهدف توليد غاز الهيدروجين الأخضر وتصديره

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربي بين الثلاث قارات بعد الطفرة التي حققتها في مجال إنتاج الطاقة بفضل الدعم الرئاسي لخطط التوسع في إنتاج الطاقة، حيث ترتبط مصر كهربيًا بالسودان وليبيا والأردن، ومن المخطط تنفيذ الربط الكهربائي مع السعودية.

وأكد شاكر، خلال كلمته في منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، أن الوسيلة الأفضل لتعظيم قدرات إنتاج الطاقة في أفريقيا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تبلغ فرص وقدرات إنتاج طاقة الرياح 222 جيجا وات، بينما تبلغ قدرات إنتاج الطاقة الشمسية 2880 جيجا وات.

وتابع، بأن وزارة الكهرباء تستهدف توليد غاز الهيدروجين الأخضر وتصديره، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاحات الوزارة في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تعتمد مصر بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بنهاية عام 2021، قبل عام كامل من المخطط، كما حققت مصر درجة من التقدم التكنولوجي ساهمت في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا ساهم في تأسيس محطة بنبان، أكبر محطة إنتاج طاقة شمسية في العالم، بإجمالي طاقة 1465 ميجا وات.

وأشار إلى أن النجاح المصري راجع لعدة عوامل هي الإرادة السياسية وتوفير التمويل والتطوير الدائم، وإذا أخذت دول القارة بهذه الأسباب ستصل إلى استخدام أفضل لمواردها من الطاقة المتجددة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة، منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.