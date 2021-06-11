مدبولي: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بالتعاون مع الأشقاء في السودان

على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة للوزير السوداني على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معربا عن أمله في أن تسهم المذكرة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما وأن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الكامل مع الأشقاء في السودان.

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني تحيات رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك إلى الدكتور مدبولي، معربا عن ثقته في أن تفيد المذكرة التي جرى توقيعها السودان، وتسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتنامية بين الشعبين المصري والسوداني.

كما أعرب الوزير السوداني عن عميق شكر السودان للرئيس السيسي على مواقفه القوية الداعمة للسودان، وكلمته المناصرة لقضايا السودان في مؤتمر باريس الأخير.