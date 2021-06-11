تكريم خالد الصاوي وإلهام شاهين وحنان مطاوع في المهرجان الكاثوليكي

كرم المهرجان الكاثوليكي، مساء اليوم، عددا كبيرا من نجوم الفن، خلال الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم. وتم تكريم الفنان أحمد أمين عن مسلسل «ما وراء الطبيعة».

وقال أمين خلال التكريم: «أنا عمري 42 سنة بس عمري الفني 4 سنين، فأنا فخور بالتحرك».

كما تم منح شهادة الإبداع الفني عن فيلم «يوم وليلة» للفنانة حنان مطاوع.

وتم تسليم جائزة الإبداع الفني لكامل الباشا عن دوره بفيلم «حظر تجول» ويتسلمها بدلا منه أمير رمسيس.

وكرم المهرجان كل من خالد الصاوي، كأحسن ممثل عن «صندوق الدنيا» وإلهام شاهين كأحسن ممثلة.

وانطلقت فعاليات افتتاح وختام الدورة الـ69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء اليوم الجمعة، الذي يقام في يوم واحد فقط بدلا من أسبوع.

ويأتِ ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان، منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف، وحسين فهمي، وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبد العزيز، وجائزة «الأب يوسف مظلوم» للفنان توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والمطرب محمد منير.