تكريم هالة صدقي بالمركز الكاثوليكي في أول ظهور بعد أزمة «بيت الطاعة»

حضرت الفنانة هالة صدقي افتتاح المهرجان الكاثوليكي بصحبة ابنها، وهو الظهور الأول لهما بعد مشكلة «بيت الطاعة» مع زوجها، حيث تسلمت جائزة الكينج محمد منير، والذي اعتذر عن الحضور بسبب ظروف صحية.

هالة صدقي وبيت الطاعة

أعلنت الفنانة هالة صدقي في 31 مايو الماضي، عبر حسابها عبر «إنستجرام»، طلب زوجها لها في «بيت الطاعة»، حيث نشرت صورة من الطلب وعلقت قائلة: «خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه».

وأضافت: «صحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة on line، استأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها».

مهرجان المركز الكاثوليكي

وانطلقت اليوم فعاليات افتتاح وختام الدورة الـ69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال، وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنان حسين فهمي، والفنانة سهير المرشدي والفنانة هالة فاخر، كما قررت منح جائزة فريد المزاوي، للمخرج القدير محمد عبد العزيز.

بينما تذهب جائزة الأب يوسف مظلوم، للفنان القدير توفيق عبد الحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان القدير عبد العزيز مخيون.

أما جائزة التميّز الإعلامي، فتمنح للإعلامية القديرة سوزان حسن، وجائزة الإبداع الفني لكل من السيناريست إبراهيم الموجي، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار القدير عمر خيرت، والمطرب محمد منير.

أما عن جوائز الدراما وجائزة المركز التشجيعية، فقد قررت اللجنة العليا منح جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام 2020، للفنانة القديرة إنعام سالوسة، عن دورها في مسلسل «الاختيار»، جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2020، للفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وجائزة المركز التشجيعية لعام 2020، للفنان محمود حافظ.