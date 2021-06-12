الخارجية الأمريكية تنشر صورة الأمن الدبلوماسي مع بلينكن بالقاهرة

نشرت خدمة الأمن الدبلوماسي، التابعة للخارجية الأمريكية، على موقع «فيس بوك» صورة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع أفراد من المشاة البحرية الأمريكية، مؤكدة أنهم يعملون ضمن فريق الأمن الدبلوماسي الداخلي الخاص بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وكتبت اليوم الجمعة خدمة الأمن الدبلوماسي، وهي المسؤولة عن الدبلوماسيين الأمريكيين حول العالم على «فيس بوك»: «قبل مغادرته القاهرة، في مصر، التقط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صورة مع حرس من الأمن البحري التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية العاملين في السفارة الأمريكية بالقاهرة».

وفي 26 مايو الماضي، زار بلينكن، القاهرة في أعقاب زيارته رام الله والقدس، ضمن برنامج زيارته للمنطقة من أجل مناقشة تثبيت الهدنة بين اسرائيل وحماس ووقف اطلاق النار في قطاع غزة، ومناقشة جهود إعمار غزة والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن شكر بلاده للجهود المصرية في تثبيت إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده سوف تعيد فتح قنصليتها في القدس، وتقديم 112 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنموية للشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على حل الدولتين واحترام الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف ومنع تهجير الفلسطينيين من القدس.

وكشف بلينكن، أن المساعدات الأمريكية المزمع تقديمها إلى الشعب الفلسطيني تتمثل في 75 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنموية، و5 ملايين دعم إغاثي، و32 مليونا لدعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت هذه أول زيارة لمسؤول عربي رفع المستوى إلى الأراضي الفلسطينية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضي، بعد 11 يوما من المواجهات الدامية بين إسرائيل والفلسطينيين والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.