ليبيا: إنقاذ 439 مهاجرا غير شرعي كانوا متجهين نحو الشواطئ الأوروبية

أنقذت قوات حرس السواحل الليبية، في عمليتين منفصلتين، أمس الجمعة، 439 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية وآسيوية، كانوا على متن زورق مطاطي متجهين نحو الشواطئ الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان، إن عمليات الإنقاذ جاءت بناء على نداء استغاثة جرى على إثره التحول إلى مكان وجود القاربين اللذين يحملان المهاجرين، وقد آُحيل المهاجرون غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

الدفاع التونسية: إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا قبالة سواحل جرجيس

وفي تونس، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس الجمعة، إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا قبالة سواحل مدينة جرجيس بمحافظة مدنين الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إن المهاجرين ينتمون إلى عدة جنسيات إفريقية، وتتراوح أعمارهم بين 15 و40 عام ومن بينهم 3 نساء، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت بشمال شرق منطقة الكتف، على بعد حوالي 14 كيلومترا داخل المياه الإقليمية التونسية.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن قارب على وشك الغرق، وأشار المهاجرون، إلى أنهم أبحروا من السواحل الليبية، أمس الأول الخميس، في اتجاه السواحل الأوروبية.

ومساء أمس الأول الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن عملية إنقاذ مماثلة تمت قبالة جزيرة قرقنة جنوب البلاد، وتم خلالها إنقاذ 12 مهاجرا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 19 و45 عام، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وأشارت الدفاع التونسية، إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى ميناء مدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، مؤكدة أنهم اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه سواحل جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية.

وتُعتبر جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية، المحطة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.