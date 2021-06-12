بث مباشر.. البابا يدشن كنيسة القديسين بالإسكندرية

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، المعروفة باسم كنيسة القديسين.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن تدشين البابا تواضروس الثاني، لكنيسة القديسين يأتي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الكنيسة.

تاريخ كنيسة القديسين

ويشارك البابا تواضروس الثاني الصلاة: «الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة وأسقف الشباب بالإسكندرية، الذي تتبع الكنيسة له رعويا كما يشارك أيضا كلا من الأنبا أيلاريون أسقف قطاع غرب بالإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والقمص مقار فوزي والكهنة بالكنيسة».

وكنيسة القديسين تم إنشاؤها عام 1971م، باسم كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والأنبا بطرس خاتم الشهداء تبركا بالقديسين، وتم إقامة أول قداس فيها في يوم 21 يوليه 1971، وترأس القداس الأنبا مكسيموس مطران القليوبية، بحضور القمص بيشوى كامل.

الزيارات البابوية لكنيسة القديسين

وتعرضت كنيسة القديسين لتفجير إرهابي في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2011 راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين.

وزار البابا شنودة الثالث، البطريرك الراحل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة القديسين، مرتين خلال عهده الأولى سنة 1972 وصلى القداس، والمرة الثانية نحو سنة 1976 صلى العشية وألقى العظة ثم عقد جلسة خاصة مع الخدام والخادمات.

وسبق وأن حرص البابا تواضروس الثاني، على زيارة كنيسة القديسين فور جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، حيث قام البابا بزيارة مفاجئة للكنيسة في ليلة رأس السنة عام 2013.

ومن المقرر أن تكون زيارة البابا تواضروس الثاني، إلى الإسكندرية لمدة يوم واحد قبل أن يغادر إلى مقره في منطقة كينج مريوط، ويعود بعدها إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.