كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة وسدادها إلكترونيا

تقدم النيابة العامة خدمة إلكترونية مميزة للتسهيل على أصحاب السيارات الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية عن طريق موقع إلكتروني «خدمة المرور - النيابة العامة»، وتستطيع في دقائق معرفة قيمة المخالفات الخاصة بسيارتك «بضغطة زر» واحدة وفي سهولة ويسر تظهر أمامك المخالفات الخاصة بسيارتك دون عناء الوقوف في طوابير داخل وحدات المرور.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور رقم لوحة السيارة

- يرجى اختيار خدمات نيابات المرور الرابط هنا.

- تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على كلمة استعلام.

- ظهور إجمالي قيمة المخالفات.

طريقة دفع رسوم مخالفات المرور

- ماكينة فوري لا بد من بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول بالإضافة إلى الجزء الرقمي من لوحة السيارات وتقوم بشحن بقيمة لا تقل عن قيمة المخالفات المرورية، ومن ثم تستطيع الحصول على شهادة المخالفات على عنوانك في المنزل عقب مرور أربعة أيام عمل فقط، وذلك لأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل.

- وتصل صلاحية شهادة المخالفات المرورية عقب استلامها إلى 14 يومًا ، وبعد أن تقوم بإدخال البيانات سيتم الاتصال بك من قبل هيئة المرور لمعرفة العنوان وطريقة التوصيل، وكود خدمة الدفع 228، وتصل رسوم الشهادة 30 جنيه مصري.

- توضيح كيفية دفع مخالفة مرورية عن طريق فوري، وفرت وزارة الاتصالات استعلام عن مخالفات المرور أون لاين، وذلك من خلال تسجيل بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، وأتاحت التسجيل الإلكتروني لجميع الراغبين ضمن مساعي الإدارة العامة للمرور والاتصالات التيسير على المواطن.

كيفية الاشتراك في خدمة فوري

- الدخول إلى موقع فوري، وقم بالنقر على تبويب الاشتراك في الخدمة.

- إدخال كافة المعلومات الشخصية، ورقم الجوال حتى يصلك رقم التفعيل.

- بعد وصول الرقم قم بإدخاله، وأدخل تفاصيل ومعلومات بطاقات الائتمان.

- بعدها قم بالنقر على تبويب التسجيل، ومن ثم سيكون لديك حساب في فوري، ويمكن سداد قيمة الفواتير بشتى أنواعها من خلال الإنترنت.