موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة البحر الأحمر

تجري لجنة تقدير الدرجات بالتربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أعمالها في تصحيح أوراق الإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي ، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا الانتهاء منها في أسرع وقت وإعلان النتائج، وتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في البحر الأحمر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر

وأفاد مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن لجنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر تجري أعمال التصحيح والتأكد من الدقة في رصد الدرجات ومراجعة ورقة الإجابة بعناية حرصا على مصلحة ومن المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتيجة نهاية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة البحر الأحمر

برقم الجلوس تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لإدارات «رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - مرسى علم - شلاتين - حلايب - برنيس - أبو الحسن الشاذلي» التعليمية محافظة البحر الأحمر 2021

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس فور اعتمادها من هنا.

إجراءات احترازية ووقائية في لجان التصحيح

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بلجان التقدير والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة المعلمين، مقدمة الشكر للموجهين والمعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات، وكذلك أعضاء الكنترول على التزامهم وحرصهم على مصلحة الطلاب بإدارات البحر الأحمر التعليمية.