«فيها حاجة حلوة».. محمد سعد يتحدى الإعاقة ليصبح بطلا رياضيا من طراز خاص

قال محمد سعد، لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس، إنه وُلد دون ساقين ولم يتعرض لأي حادث، مشيرًا إلى أنه وُلد في المولد النبوي الشريف لذلك فإنه سُمي باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه من حفظة كتاب الله.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا مصطفى مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «بدأت دراسة في المعهد الديني الأزهري الذي كان يبعد عن القرية بنحو 5 كم، وكان ذلك تحديا كبيرا بالنسبة إليّ، وفي البداية كانت والدته تساعدني، لكني اعتمدت على نفسي بعد ذلك، وحصلت على الشهادة الابتدائية».

وتابع: «بدأت مشواري الرياضي مع دخولي الجامعة في طنطا، حيث توجهت إلى نادي ستاد طنطا الرياضة، وبدأت ممارسة الرياضة في مركز تدريب ذوي القدرات الخاصة محمد سعد، ثم توجهت إلى نادي السلام الرياضي، ومارست ألعاب القوى في البداية في أندية كثيرة مثل اتحاد الشرطة والإنتاج الحربي وحصلت على ما لا يقل عن 40 ميدالية».

وأردف: «خضت تصفيات كأس العالم بالإمارات، ومن هنا كان التحول وقررت ممارسة لعبة كرة الطائرة جلوس لأن تصنيفي تغير، لأن ترتيبي العالمي تغير بعدما كنت ألعب دفع الجلة وقذف القرص».

وواصل: «بعد عام 2018 بدأنا الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020 ونلتزم بالإجراءات الاحترازية وهو ما صعب من مهمتنا، لأننا كنا نخطط للدخول في معسكرات خارجية لكي نكون جاهزين بنسبة 100%، والمعسكر تخلله فترة إعداد استمرت لمدة عام واستضفنا منتخب كازاخستان وهو فريق قوي، ونستضيف المنتخب البرازيلي».