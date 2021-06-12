رئيس التحرير

محمود مسلم

هاشتاج السعودي مصري والمصري سعودي يتصدر تويتر: «يد واحدة إلى الأبد»

كتب:

ثروت منصور
01:06 م | السبت 12 يونيو 2021
لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تداول نشطاء سعوديون ومصريون هاشتاج «السعودي مصري والمصري سعودي»، وذلك تعليقاً على الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الجمعة في مدينة شرم الشيخ.

وقال الشاعر السعودي الشهير عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في تغريدة مرفقة بصورة السيسي وبن سلمان: «السعودي مصري، والمصري سعودي».

وكتبت نشوى الرويني على «تويتر»، قائلة: «اللهم وفقهم لما تحب وترضى».

 

وغرد أحمد بني قيس قائلاً: «لقد أثبتت مصر قيادة وشعب بمواقفها الداعمة لقضايانا المشتركة أنها خير شريك وأخ وصديق يمكننا كسعوديين الاعتماد عليه والوثوق به وتصديقه فيما يقول».

وكتب عبد الله الخليفة تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «سنظل إلى الأبد يد بيد وأشقاء، مصر والسعودية كلنا واحدة بإذن الله تعالى، حفظ الله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على «تويتر» في ترحيبه بلقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: «سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي».

 

اقرأ المزيد:

وائل الإبراشي: العالم كله يتحدث عن لقاء السيسي وبن سلمان

متحدث "الرئاسة" يعرض لقطات من لقاء السيسي وبن سلمان

التمسك بشروط مصالحة قطر.. تفاصيل الجلسة المغلقة بين السيسي وبن سلمان

سرايا: مستبشر بقوة السيسي وبن زايد وبن سلمان في تغيير موازين المنطقة