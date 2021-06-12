هاشتاج السعودي مصري والمصري سعودي يتصدر تويتر: «يد واحدة إلى الأبد»

تداول نشطاء سعوديون ومصريون هاشتاج «السعودي مصري والمصري سعودي»، وذلك تعليقاً على الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الجمعة في مدينة شرم الشيخ.

وقال الشاعر السعودي الشهير عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في تغريدة مرفقة بصورة السيسي وبن سلمان: «السعودي مصري، والمصري سعودي».

وكتبت نشوى الرويني على «تويتر»، قائلة: «اللهم وفقهم لما تحب وترضى».

وغرد أحمد بني قيس قائلاً: «لقد أثبتت مصر قيادة وشعب بمواقفها الداعمة لقضايانا المشتركة أنها خير شريك وأخ وصديق يمكننا كسعوديين الاعتماد عليه والوثوق به وتصديقه فيما يقول».

#السعودي_مصري_والمصري_سعودي



لقد أثبتت مصر قيادة وشعب بمواقفها الداعمة لقضايانا المشتركة أنها خير شريك وأخ وصديق يمكننا كسعوديين الاعتماد عليه والوثوق به وتصديقه فيما يقول pic.twitter.com/0qnCFGA4PU — أحمد بني قيس (@ahmed_baniqais) June 11, 2021

وكتب عبد الله الخليفة تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «سنظل إلى الأبد يد بيد وأشقاء، مصر والسعودية كلنا واحدة بإذن الله تعالى، حفظ الله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله الرئيس عبدالفتاح السيسي».

سوف نظل الى الأبد يد بيد واشقاء مصر والسعودية كلنا واحد باذن الله تعالى

حفظ الله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظ الله سيدي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

#السعودي_مصري_والمصري_سعودي pic.twitter.com/UHa7E6SsQc — ABDULLAH KHALIFA ???????????????????????? (@0aakhlifa55) June 12, 2021

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على «تويتر» في ترحيبه بلقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: «سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي».