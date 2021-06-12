«لجنة التجارة بالمستوردين» تطالب بسرعة التسجيل للشحن المسبق للشحنات

طالب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بسرعة التسجيل في النافذة الخاصة بالنظام الجمركي الجديد والدخول في المرحلة التجريبية لتلافي الأخطاء في المرحلة الإجبارية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أن الشعبة تجري دورات تدريبية لشرح كيفية التسجيل بالنافذة.

وأوضح بشاي، أن المستوردين اللذين قاموا بالتسجيل حتى الآن نحو 4 الاف شركة فقط اي ما يمثل نحو 1.5% من إجمالي عدد المستوردين، وفقا لتصريحات مسئولي الجمارك، لافتا الي ان هذا العدد قليل جدًا، ولا يمكن أن نقيٌم النظام الجديد على أساس هذا العدد.

وأوضح أنه يجب أن يسارع المستوردين بالتسجيل حتي يتمكن متخذي القرار من تلافي العيوب التي قد تحدث بعد دخول عدد كبير من المستوردين علي نظام النافذة الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدّر قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACID»، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.

كان الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، قال إن المصلحة انتهت من إخطار 32.5 ألف متعامل نشط وغير نشط من مصلحة الجمارك، بتطبيق بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بداية من يوليو.

وأوضح بشاي، أن النظام الجديد سيقضي على «المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

وأضاف أن من أهم المزايا تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، فضلا عن أنه يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات.

وأشار إلى أنه عقب ذلك ترد مصلحة الجمارك على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي لكل شحنة أو بالرفض مع توضيح سبب ذلك، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبي بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.