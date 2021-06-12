في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس الوزراء، بإجراء حركة ترقيات كبيرة في الجهاز الإداري للدولة مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2021، فكان من الضروري، أن تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، حيث أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد وفر على موقعه الإلكتروني الرسمي، خدمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يتم عن طريقها معرفة، موقفهم من الترقيات ودرجات مستواهم الوظيفي ودرجات الترقية المستحقين لها. وذلك من خلال اللينك التالي: http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.

التنظيم والإدارة أتاح طرق الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

وحدد الجهاز خطوات للبحث في هذه الخدمة لكي يستطيع الراغب في معرفة موقفه من هذه الترقيات، ومنها:

1- الدخول إلى الموقع عبر الرابط http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.

2- اختار المجموعة الوظيفية.

3- الدرجة المالية.

4- تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

5- القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019.

6- اضغط على «بحث» وانتظر قليلا للتحميل.

معايير شروط الترقيات

يُذكر أن أهم معايير وشروط الترقية في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أنه يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها، وكذلك طبقا، لما نصَّت عليه المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يشترط أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

ومن الشروط أيضا للترقية، أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية. جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر مؤخرا حزمة قرارات هامة وتوجيهات لمجلس الوزراء، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإجراء حركة ترقيات موسعة في 30 يونيه 2021، حتى يستفيد العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية من الزيادة.