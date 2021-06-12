عاجل.. الاحتلال يطلق النار على سيدة فلسطينية قرب حاجز قلنديا «فيديو»

أفادت وكالة «معا» الفلسطينية في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار، منذ قليل، على مواطنة فلسطينية عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن حارس أمن اطلق النار على فلسطينية اقتربت من الحاجز، مدعية أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، بحسب وكالة «معا».

ولم يجرِ التعرف على طبيعة إصابة المواطنة، ونُشرت بعض مقاطع الفيديو تظهر فيها المصابة وهي ملقاة على الأرض.