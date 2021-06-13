قتل عديله بـ 3 طعنات في دقيقتين: «كان بيتشتم مراتي»

«كان بيعامل مراتي وحش، وكان بيشتمها قدام الجيران، ولما رجعت بقوله كده عيب شتمني كمان فقتلته».. بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل «عديله»، بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه بذات التهمة، وتبين من التحقيقات أن الجريمة لم تستغرق سوى دقيقتين.

تلك الجريمة حدثت أمام منزل المجني عليه في شبرا الخيمة، وحضر الجيران لفض الخلاف بينهما، لكنهم وصلوا بعد فوات الأوان، حيث وجدوا المجني عليه غارقًا في دمائه، فأسرعوا بنقله إلى المستشفى لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف.

المتهم يعترف بقتل عديله

كشف قطاع الأمن العام بوزراة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل مالك محل دواجن بشبرا الخيمة، حيث تبين أن زوج شقيقة زوجته (عديله)، مزقه بسكين في مشاجرة بينهما، بسبب عتاب المتهم له على سوء معاملة زوجته، وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم أول شبرا الخيمة بأمن القليوبية من مستشفى ناصر العام باستقباله مالك محل دواجن 35 سنة - دائرة القسم مُصاب بجرح نافذ بالبطن وتوفـي أثناء إسعافه.

شهود العيان

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية لسؤال والد زوجة المجني عليه، 57 سنة، سائق، مقيم بناحية المنشية الجديدة دائرة القسم، اتهم زوج كريمته (32 سنة عامل - مقيم ذات العنوان، عديل المتوفـي) بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، خلال مشاجرة بينهما لقيام المتوفـي بمعاتبته لسوء معاملة زوجته (شقيقة زوجة المتوفـي) فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

القبض على المتهم

باستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه وتبين إصابته بجروح قطعية بـ (إبهام اليد اليمني، الكتف الأيمن، فروة الرأس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وقرر قيام المتوفـي بإحداث إصابته المشار إليها وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة العامة وقاضي المعارضات الذي أصدر حكما بتجديد الحبس.