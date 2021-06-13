اختار الموت.. مأساة مقتل سائق على يد لصوص أبو كبير لسرقة التاكسي

«قولنا له حياتك في كفة والعربية في كفة، هو اللي اختار الموت عشان كان عايز يهرب فضربنا ومات».. بهذه الكلمات اعترف لصان بقتل وسرقة سيارة تاكسي خاصة بالمجني عليه، بعد أن استدرجاه من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد توصيلهما إلى ميت غمر في الدقهلية، وأثناء سيرهما في أحد الطرق تمكنا من قتل المجني عليه بقالب طوب، عندما حاول التصدي لمحاولتهما سرقة التاكسي الذي يقوده، وتخلصا من جثمانه بإلقائه في مصرف زراعي، واستوليا على السيارة وفرا هاربين، وبعد 72 ساعة انكشفت الجريمة وتمكن الأمن العام من القبض على الجناة.

تحريات المباحث

تحريات المباحث أفادت بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق تاكسى يدعى «سيد س.»، مقتولًا في ترعة أبو الأخضر، في عزبة أبو خليل بأبو كبير، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وأن شقيق المجني عليه أبلغ الشرطة بتغيب شقيقه وغلق هاتفه بشكل مفاجئ على غير عادته.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مكان سيارة المجني عليه في مركز ميت غمر بالدقهلية، وتم ضبطها وبداخلها مستقليها عاملان من أبو كبير بالشرقية.

استدراج الضحية

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا الضحية بقصد سرقته بالإكراه لكنه قاومهما فقتلاه واستوليا على سيارته بقصد بيعها لاقتسام ثمنها فيما بينهما، وأثناء سيرهما في الطريق تظاهر أحدهما بضرورة قضاء حاجته، وحال توقفه اعتديا علي المجني عليه بالضرب بـ«قالب طوب» على رأسه، ما أدى لوفاته وألقيا جثته بمصرف وفرا هاربين بالسيارة، وتوجها لمكان ضبطهما للتصرف فيها بالبيع، لكن الشرطة تمكنت من كشف الجريمة.

وأمس قررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية لدور الانعقاد في الشهر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.