مايا مرسي تشهد افتتاح المساحة الصديقة للنساء بعزبة البرج في دمياط

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم السبت، افتتاح المساحة الصديقة للنساء في مكتبة مصر العامة، بعزبة البرج بدمياط، لتمكين النساء والفتيات بالمحافظة.

حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي بمصر، حرمه ماردينا برجر، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، ويريش رامسويخ، القائم بأعمال سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، والسفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مكتبات مصر العامة.

وأعربت «مرسي» عن سعادتها بالمشاركة، اليوم السبت، في افتتاح المساحة الصديقة للنساء بمحافظة دمياط، مشيدة باختيار مكتبة مصر العامة، بعزبة البرج لتخصيص مكان آمن للسيدات في المحافظة.

وأشارت رئيس قومي المرأة إلى أن مكتبة مصر العامة على أعلى مستوى من التطور والتنظيم، الأمر الذي سيساعد السيدات بعزبة البرج، لتسويق منتجاتهن من خلال المعرض الدائم، الذي تم إنشاؤه ضمن المساحة الصديقة للنساء، بجانب توفير مساحة خاصة آمنة لهن.

وأثنت الدكتورة مايا مرسي على دور كل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في دعم ومساندة جهود مصر الرامية إلى تمكين المرأة المصرية، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، المنبثقة من رؤية مصر 2030.

وتفقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض منتجات المجلس القومي للمرأة، المقيم على أسوار مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، كما تفقدت «مرسي»، والسفير كريستيان بيرجر، إصدار بطاقات رقم قومي بالمجان لمجموعة من السيدات، ضمن مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصلحة الأحوال المدنية في مختلف المحافظات.