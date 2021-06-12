محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عددًا من المشروعات التنموية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» خلال جولة بمدينة إسنا، بدأت بتفقد مجمع الخدمات بقرية توماس وعافية «القرية الوسطى»، والمقرر إنشاؤه علي مساحة 420 مترًا، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين؛ لتقديم كافة الخدمات الحكومية حيث من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع خلال 4 أشهر.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير الكهرباء بالقرية ورفع قدرتها عبر تركيب محول بقدرة 2000 فولت واستبدال الأعمدة القديمة بأخرى حديثة وإجراء أعمال الربط بين المحولات لتحسين قدرة الشبكة الكهربائية.

وتابع المحافظ جولته بالقرية، بتفقد مكتب البريد عقب إحلاله وتجديده كما تفقد مدرسة توماس الوسطي للتعليم الأساسي، التي يتم توسعتها لاستيعاب الكثافة حيث سيتم إنشاء جناح إضافي للمدرسة بسعة 8 فصول 6 للمرحلة الابتدائية و2 رياض أطفال، واستغلال المبنى القديم في عمل مكاتب إدارية واستراحات وحجرات الأنشطة على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء أغسطس المقبل.

وحرص المحافظ على مشروع توصيل الصرف للصحي للقرية، حيث تتم أعمال مد شبكات الصرف الصحي للقرية بطول أكثر من 8 كيلوات حيث تم الانتهاء من 60 % من أعمال المشروع ومن المتوقع انتهاء مد الشبكات خلال 3 اشهر.

واختتم المحافظ جولته بالقرية بتفقد مركز الشباب الذي يتم إحلاله وتجديده بمساحة 130 مترًا، ومن المقرر إنهاؤه مطلع أغسطس المقبل ووجه المحافظ بانشاء ملاعب في حالة وجود مساحات تسمح بذلك، وإحاطة مركز الشباب بسور وتصميم المبني بشكل يراعي النماذج المعتمدة طبقاً لمبادرة حياة كريمة مع مراعاة توفير خدمات لذوي الهمم.

وخلال الجولة بحث المحافظ مع أهالي القرية متطلباتهم بتطوير منطقة «العين السخنة الكبريتية» حيث وجه ببحث كيفية الاستفادة منها عبر تطويرها وإنشاء حديقة بها لتعد مزاراً متميزاً، كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع قرية الكيمان للخدمات الحكومية المتكاملة على الطريق الرئيسي والمقرر إنشاؤه على مساحة 30× 25 مترا خلال خمسة أشهر ليضم مكاتب خدمات حكومية، وبحث المحافظ إنشاء مخبز بالقرية وتوفير أطباء للعمل بمستشفى الكيمان حيث أجرى اتصالا بوكيل وزارة التموين لدراسة الطلب بما يتناسب مع احتياج القرية.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات النجوع، وتابع أعمال إنشائه وناقش مع المهندس علاء العطار، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ومدير جهاز التعمير بالمحافظة سبل تلافي معوقات العمل بالمجمع والمتمثلة في وجود خطوط كهرباء أعلى الموقع الذي يتم العمل به لإنشاء المجمع حيث تم الاتفاق على إزالة هذه الخطوط من الموازنة الخاصة بالمبادرة.

رافق المحافظ في جولته، اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، منسق «حياة كريمة» بالأقصر، والعقيد عبد العال عارف وكيل إدارة مرور الأقصر، وإبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالأقصر.