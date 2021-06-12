ريهام حجاج تحتفل بزفاف محمد علي رزق: «ألف مبروك يارورو»

هنأت النجمة ريهام حجاج، الفنان محمد علي رزق، على زفافه على خبيرة الأزياء نورين ماهر، حيث حضرت حفل الزفاف بصحبة زوجها رجل الأعمال، محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ.

ونشرت النجمة ريهام حجاج، على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، عبر خاصية الإستوري، صورتها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مع العروسين، وكتبت على الصورة قائلة: «ألف مبروك يارورو. يارب يسعدكم ويهنيكم ويجعل كل أيامكم سعادة».

واحتفل محمد علي رزق، بزفافه، للمرة الثانية، في أحد الأماكن المفتوحة في القاهرة وسط حضور عدد من أصدقائه من الوسط الفني، ومنهم دياب، طارق الإبياري، عبد المنعم رياض، هشام إسماعيل، خالد جلال، محمود الليثي، توني ماهر، أوتاكا، حمزة العيلي، كريم سرور، تامر شلتوت، وغيرهم من الفنانين.

وكان آخر ظهور للنجمة ريهام حجاج في مسلسل «وكل ما نفترق»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز.

وكان محمد علي رزق، شارك في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل منهم مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال ونرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني وعصام السقا، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في رمضان.

ويستعد محمد علي رزق، في الوقت الحالي، لعرض أكثر من فيلم في دور العرض منهم فيلم «في عز الضهر» مع مينا مسعود وبيومي فؤاد وشيرين رضا، وفيلم «30 مارس» مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني.