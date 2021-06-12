«إيتيدا» تشارك فى مؤتمر «الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن مصر تسير وفق خطة متكاملة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى شتى المجالات والقطاعات الصناعية، فى إطار تحقيق «رؤية مصر 2030».

وذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الافتراضية «الثورة الصناعية الرابعة فى مصر: تعزيز الجاهزية لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة» والتى تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بحضور وزراء التجارة والصناعة والتعاون الدولى وممثلى عدد من المنظمات والجهات الدولية والمحلية.

وانضمت مصر إلى برنامج «الشراكة مع الدولة- PCP» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذى تبلغ مدته 5 سنوات بهدف النهوض بالصناعات الشاملة والمستدامة فى مصر ودعم تحول مصر فى القطاع الصناعى بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية، وذلك فى إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.

ويلبى البرنامج أولويات الدولة المصرية المتعلقة بتطوير القطاع الصناعى والتى تتضمن: السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار، وسلسلة القيمة المضافة، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية، وترويج الصناعة الخضراء، مضيفاً أن كل هذه المكونات تركز على القطاعات ذات الأولوية وأبرزها المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والجلود، والأثاث، والحرف اليدوية.

وقال «محفوظ» إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تعملان على مساعدة مختلف القطاعات فى تبنى التكنولوجيات الحديثة ومنها أتمتة وميكنة العمليات، الواقع المعزز، إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وعدد من التكنولوجيات الأخرى التى تساعد على خفض التكلفة وتحسين الإنتاجية والكفاءة النوعية.

وأشار إلى أن التكنولوجيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة تضمن تحسين سلسلة القيمة المضافة وآليات وأساليب الإنتاج ونماذج الأعمال، والتى تعتبر ذات أهمية بالغة، خاصة لأصحاب الشركات الناشئة فى مختلف القطاعات.

وتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبرى بالتكنولوجيات البازغة مثل إنترنت الأشياء، تحليلات البيانات الكبيرة، الإلكترونيات الدقيقة، التصنيع الرقمى، وتصميم واستخدام الروبوتات، والأمن السيبرانى.