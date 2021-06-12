صبحي والعريان يتوجان الفائزين في منافسات السيدات ببطولة العالم

كرَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث، مساء اليوم السبت، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات فرق وفردي السيدات ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر في الفترة 8-14 يونيو الجاري بهيئة استاد القاهرة الدولي.

بيلاروسيا وفرنسا تفوزان بمنافسات فردي السيدات بالمركز الأول والثاني

وفازت في منافسات فردي السيدات بالمركز الأول من بيلاروسيا أناستازيا بروكوبينكو، والمركز الثاني من فرنسا إيلودي كلوفيل، والمركز الثالث من المجر ميشيل جولياس.

وعلى مستوى فرق السيدات، جاء بالمركز الأول منتخب ألمانيا، وفي المركز الثاني منتخب المجر، بينما حل منتخب بيلاروسيا بالمركز الثالث.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنافسات التي شهدتها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار حتى الآن على مستوى الفري رجال والفردي سيدات والفرق، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في المنافسات المقبلة وسط اهتمام وحضور من قبل الاتحاد الدولى.

أفضل تنظيم في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة في مصر

وأكد وزير الرياضة أن البطولة تشهد تنظيماً على أفضل مستوى على كل الأصعدة بفضل ما تتمتع به الدولة المصرية من خبرات تنظيمية وبنية تحتية متميزة تلقى الإشادة من قبل اللاعبين والوفود المشاركة، مقدماً الشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي، على كل المجهودات المبذولة في تنظيم البطولة.

500 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة العالم للخماسي الحديث

يذكر أن بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار يشارك بها أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة من مختلف دول العالم، وتتضمن أيضا بطولة ليزر-رن والتي حضر وزير الشباب افتتاحها ظهر اليوم.

جدير بالذكر أن بطولة العالم للخماسي الحديث نالت إشادة من جميع دول العالم بتنظيم البطولة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.