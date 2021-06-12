«مصر للدراسات»: تكامل الدول الأفريقية يساهم في ضخ مزيد من الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الشعار الذي يسعي المنتدى المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ لتحقيقه هو «التكامل من أجل تحقيق النمو» بين الدول الأفريقية جمعاء، حيث أن التكامل كفكرة ظهرت جليا خلال الفترة الأخيرة بعدما توجهت مصر وبقوة للدول الأفريقية، خاصة بعدما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وحينها خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات كبيرة وجادة نحو السعي في ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة بداخل تلك الدول.

وأضاف «أبوزيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك 30% من الثروات المعدنية بالعالم موجودة في الأراضي الأفريقية، كما يوجد فيها 12% من احتياطي النفط في العالم، و50% من احتياطي الماس و43% من مناجم الذهب، و67% من الأراضي الزراعية الغير مستغلة حتى الآن بتلك الأراضي.

وأوضح أنه بالرغم من وجود العديد من المقومات والإمكانيات في الدول الأفريقية، فإن لديهم مشكلة في السياسات الاقتصادية التي من الممكن أن تحول تلك الإمكانيات إلى قيمة مضافة حقيقية تضاف للناتج المحلي الإجمالي لدول القارة السمراء، أو على شكل منفرد لكل دولة حتى تنجح في زيادة نسب اقتصادها وكذا فرص نموها وفرص التشغيل التي تساهم بخفض معدلات البطالة.

وأكد أن ما حققته مصر في الدول الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تمثل في خروج منظمة التجارة الحرة الأفريقية إلى النور، ما يعد إنجازا كبيرا ساهم في إلغاء 90% على الأقل من التعريفات الجمركية بين الدول الأفريقية، وهو ما سيزيد من حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية من 17% إلى 60%، «ده هيزود كتير في حركة الإنتاج والتصنيع والاستثمار، وله أثر إيجابي على ارتفاع دخول الأفراد».