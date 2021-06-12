وزيرة الهجرة تعلق على واقعة نور التميمي: تمثيل مشرف للمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ما قام به نور التميمي، الباحث في التاريخ الموسيقي وصاحب مطعم ببلغاريا، عندما قام بالتصدي لرجل أعمال بلغاري اعتدى على بائع متجول كان يمر أمام المقهي الخاص به بإحدى مدن بلغاريا؛ هو تمثيل مشرف للمصريين في الخارج كما ينبغي أن يكون.

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن المصريين العاملين في مختلف دول العالم، وحتى إن كان عملهم بسيط، لكنهم يعطون انعكاسا لصورة الأصول الطيبة المصرية، معربة عن سعادتها بمكالمة نور التميمي، اليوم، حيث أشادت بعمله، «عجبني جدا كلامه لما قال إنه كمصري في الخارج بيقتدي بالشهامة اللي بيشوفها في القيادة السياسية».

وأوضحت أنها سعيدة بالمصريين الموجودين في الخارج، حيث يعلمون جيدا حجم المسؤوليات والواجبات التي عليهم لتحسين صورة الدولة المصرية خارجيا.

من جانبه، قال نور التميمي، باحث في التاريخ الموسيقي، صاحب مطعم ببلغاريا، إنه قام بالتصدي لرجل أعمال بلغاري، أثناء اعتدائه على بائع متجول، عندما مر أمام المقهى الخاص به بإحدى المدن البلغارية، مشيرا إلى أن المجني عليه بائع متجول منذ 15 عاما ويقوم ببيع الجوارب «الشرابات» ويُدعى «ميسكو»، و«يعتبر أحد علامات المدينة»، مضيفا «الواقعه دي غريبة جدا على المجتمع البلغاري والأوروبي بشكل عام».

وأضاف «التميمي»، أنه وفي أعقاب تلك الواقعة خرجت عدة مظاهرات ضد رجل الأعمال أمام مقهاه وباقي استثماراته للتنديد بما قام به تجاه البائع المتجول.