بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية

أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية التي شهدتها البلاد اليوم، وبدأت عمليات فرز الأصوات مباشرة، وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن في وقت سابق، تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية لتنتهي في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة)، مرجعا قرار التمديد إلى ارتفاع درجات الحرارة مما استوجب مد فترة التصويت.

وأشار «شرفي»، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إلى أن نسبة الإقبال حتى الساعة 4 عصرا بلغت 14.47%، حيث جرى تسجيل تصويت 3 ملايين و402 ألف و720 ناخبا من بين 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا.