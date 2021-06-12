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محمود مسلم

«الدبيبة» يبحث مع وزير الدفاع البريطاني آخر استعدادات «مؤتمر برلين 2»

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أ ش أ
10:10 م | السبت 12 يونيو 2021
رئيس الحكومة الليبية

رئيس الحكومة الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفيرلي، آخر الاستعدادات لـ«مؤتمر برلين 2».

وتناول اللقاء- وفقا لبوابة الوسط الليبية- رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

من جانبه، أكد الجانب البريطاني دعمه لجهود ‏تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساهمة المملكة المتحدة لخروج «المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود».

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