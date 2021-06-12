علاء عصام: السيسي هو من ساعد في تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ومع بداية عام 2016 وبعد مرور 3 أعوام على ثورة 30 يونيو التي تخلصت فيها مصر من العصابة الإرهابية، لم يكن هناك أي مناخ للحرية أو الحوار بين الشباب، إلا أنه وبعد ذلك بدأ الشباب في الحوار فيما بينهم، وأقاموا لجانا وورش عمل وسياسات مختلفة، والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك الخيط وساعد في تدشين التنسيقية.

وأضاف «عصام»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أنه وخلال عقد مؤتمر الشباب الأول شارك أعضاء التنسيقية في المؤتمر بعدد من الجلسات واللجان، وتم إطلاق التنسيقية، «قعدنا سنين نشتغل لحد 2018 وقعدنا مع ممثلين في الدولة ودخلنا في حوار حقيقي وجاد لغلق الفجوة الموجودة بين الشباب والدولة المصرية».

وأوضح أن أعضاء التنسيقية، فوجئوا بحديث الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الخامس بترحيبه بوجود التنسيقية، «كان عيد التأسيس في يونيو 2018 وكان بداية التنسيقية، وحاليا مر 3 سنوات على إنشاء التنسيقية وتضم 26 حزبا، ووصلنا حاليا لـ270 شابا».

وأكد أن العمل التشاركي هو ما ميز أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، حيث إنه وخلال زيارة أعضاء التنسيقية إلى مدينة حلايب وشلاتين فوجئ الأعضاء بأن مواطني حلايب يعلمون الكثير عن التنسيقية والإيثار الذي يجمع أعضائها، وما يتم تناوله من مبادرات لتنمية حلايب وسيناء وغيرها من المحافظات.

وتابع: «إحنا بنقدم مبادرات شعبية وإنسانية وسياسية طول الوقت خاصة بالخدمات في الشارع، ولما بيكون فيه مشكلة دواء بنتعامل معاها، ولما بتكون فيه مشكلة خاصة بالخدمات والبنية التحتيتة بنتعامل معاها من خلال نواب المحافظين بينزلوا، وهما شباب في العشرينات والثلاثينات».