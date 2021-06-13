السفارة اليابانية تتوج فايزة أبو النجا وزوجها بوسام الشمس المشرقة

أعلنت سفارة اليابان أن الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، والسفير هشام الزميتي، سفير مصر لدى اليابان سابقًا، يعدان أول زوجين في التاريخ يتوجان معًا بوسام رفيع من اليابان.

وقالت السفارة في بيان لها: «في يوم 11 يونيو الجاري، تم تتويج الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، والسفير هشام الزميتي، سفير مصر لدى اليابان سابقًا، بوسام الشمس المشرقة - النجمة الذهبية والفضية، وذلك بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة».

وأضافت السفارة اليابانية: «وهذا الوسام هو وسام رفيع المستوى يمنحه جلالة إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة فيما يتعلق بالعلاقات مع اليابان. وهذه هي المرة الأولى على مر التاريخ التي يتم فيها تتويج زوجين معا في نفس الوقت بوسام الشمس المشرقة».

وذكرت السفارة أن الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، والسفير هشام الزميتي، بذل كلًا منهما خلال عمله وموقعه، قصارى جهدهما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتقوية علاقات الصداقة وحسن النوايا بين البلدين، وكان لهما إنجازات بارزة في سبيل ذلك.

وتتجسد العديد من هذه الإسهامات من خلال مختلف مجالات التعاون الثنائي الحالية، مثل المتحف المصري الكبير «GEM»، والجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، وغير ذلك، والتي هي من رموز التعاون بين اليابان ومصر.

وختمت السفارة بيانها قائلة: «من أجل المزيد من تعزيز هذه العلاقات الثنائية الحميمة، سنواصل العمل في المستقبل أيضًا مع أصدقائنا المصريين لخلق مستقبل مشرق لكلا البلدين».

ونشرت السفارة صورة لتسلم الزوجين الوسام الذي منحه إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة فيما يتعلق بالعلاقات مع اليابان، وذلك بحضور السفير الياباني في مقر السفارة في القاهرة.