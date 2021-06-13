بعد أزمة معاذ عيسى.. استشاري يوضح دوافع الأطفال للعنف وطرق علاجه

أثارت رحلة معاذ عيسى، بداية من برنامج «فويس كيدز» حتى المثول أمام النيابة للتحقيق معه في واقعة الاعتداء على جاره، انتباه أولياء الأمور الذين يحاولون إنقاذ أبناءهم من العنف بتعليمهم الفنون والموسيقى، فـ معاذ عيسى لجأ إلى العنف رغم أنّه يهتم بالموسيقى التي تفرغ طاقات الأطفال، وعن الأمر يوضح الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، إنّ العنف شعور غريزي مصحوب بالكراهية وحب التدمير، وهدفه إخراج الطاقة العدائية المكبوته تجاه الآخرين، ونراه عند الكثير من الأطفال وليس عند معاذ عيسى فقط، فحتى الأطفال الذين يهتمون بالفنون والموسيقى مثل معاذ عيسى، لديهم سلوك عدواني.

معاذ عيسى ليس الأخير.. أسباب العنف عند الأطفال

وقال الاستشاري النفسي لـ«الوطن»، إنّ العنف له أسباب كثيرة ومترسخة في بناء الأطفال النفسي، وبالتالي مع خلق عامل مفجّر تكون ممارسة العنف للأسباب التالية:

1- خلل في بناء الأسرة.

2- أنماط التربية غير المحبوبة.

3- المقارنة السيئة بين الأطفال.

4- الاهتمام بطفل دون الآخر ما يتسبب في غيرة بين الأشقاء.

5- كبت حركة الطفل وعدم ممارسة النشاط الرياضي.

6- خوف الطفل من افتقاد بعض الامتيازات العاطفية مثل المحبة والحنان.

7- تقليد الأبوين حال العنف بين الأبوين أو عنف أحد الأبوين الخارجي، ما يسمى بالتوحد بالمشاهدة أو النمذجة.

8- الرغبة في لفت الانتباه.

9- عدم اهتمام المدرسة بالأنشطة وممارسة العنف على الأطفال.

10- برامج التلفزيون المليئة بمشاهد العنف.

11- ألعاب العنف وبرامج الفيديو جيم التي تختزن طاقة العنف داخل عقولهم.

12- تشجيع الابناء على ممارسة العنف تجاه الحيوانات.

13- نقص التغذية.

14- الأمراض النفسية أو الجسدية.

نصائح لعلاج الطفل العنيف

ونصح هندي عند ملاحظة سلوك عنف جسدي أو لفظي أو التخريب عند الطفل، الوالدين، بمحاولة علاج الأمر من خلال ما يلي:

1- إشعار الطفل بالمحبة والدفء العاطفي والأسري.

2- عدم التحقير منه.

3- ترسيخ العدالة بين الأطفال لعدم خلق الحقد.

4- مراعاة ممارسة الطفل للنشاط البدني.

5- الاختلاط بالاطفال من نفس الفئة العمرية.

6- خروج الطفل للمتنزهات والحدائق العامة.

7- عدم نعت الطفل بالألفاظ النابية.

8- إشعار الطفل بقيمته نحو ذاته.