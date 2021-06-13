قاتلة ابن شقيق زوجها بالقليوبية: «أنا ملبوسة.. والجن أمرني بقتل معاذ»

كشفت تحقيقات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها اعترفت بارتكاب الواقعة بعد مرور 9 أيام من العثور على جثته ملقاة داخل جوال في رشاح مصرف بقرية المريج بالقليوبية، وذكرت أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة بعد ادعائها بأنها «ملبوسة»، وأن الجن من أوعز لها بجريمتها التي ورطت زوجها فيها دون علمه.

حبس المتهمه بقتل طفل شبين القناطر في القليوبية

وأُلقي القبض على المتهمة وزوجها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، كما قررت حبس الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة قتل طفل شبين القناطر بالقليوبية

في وقت سابق، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة الطفل معاذ جمال دعبس المعروف إعلاميًا بـ«طفل المريج شبين القناطر» ملقاة داخل «جوال» في رشاح قرية المريج بمركز شبين القناطر، بعد إختفائه لمدة 9 أيام قبل العثور على جثته منذ 4 أيام.

زوجة العم أغرقت الطفل في حوض الحظيرة

وتبين أن وراء الواقعة زوجة عم الطفل التي قامت بقتله داخل حظيرة المواشي بالمنزل، والذي يجمع الأسرتين، وخدعت زوجها بعد وضع الجثة في جوال، وطلبت منه توصيلها للرشاح للتخلص من مخلفات الزريبة، وقامت بإلقاء الجوال وبداخله الطفل في الرشاح دون علم زوجها.

وأُلقي القبض على المتهمه وزوجها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بجبس المتهمه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وحجز الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

المتهمه بقتل طفل شبين القناطر في القليوبية تعترف

وكشفت التحقيقات تحريات المباحث، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي وفريق البحث الجنائي، الذي قاده المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وشارك فيه الرواد كريم حجاب وحسام الحسيني، معاونا مباحث المركز، أن المتهمه ادعت مرورها باضطرابات نفسية بسبب «الجن»، وبفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث تبين قيام المتهمه بإلقاء الجوال وبه الجثة.

الزوج متورط في قتل ابن شقيقه دون علمه

وبتضييق الخناق على المتهمة، اعترفت بتفاصيل الواقعة، وأكدت أنها مضطربة نفسيًا وزوجها لا يعلم عن الجريمة شيئًا، وأظهرت التحقيقات أن زوجة العم استدرجت الطفل لحظيرة المواشي وأغرقته بحوض المياه داخل، ثم وضعته في جوال، وأخذته على دراجة زوجها البخارية «موتوسيكل»، وقاما بإلقائه في الرشاح، ولم تظهر أي معلومات عنه طوال فترة غيابه والبحث عنه.

وانتشلت أجهزة أمن القليوبية، الخميس الماضي، جثة الطفل معاذ جمال دعبس المختفي بقرية المريج مركز شبين القناطر، ملقاة داخل جوال في رشاح قرية المريج مركز شبين القناطر بعد تغيبه قبل 9 أيام.

وأكد مصدر أمني، عقب العثور على الجثة، أن الواقعة بها شبهة جنائية، وجرى فحص علاقات والد الطفل وكذلك جميع الكاميرات المحيطة بمنزل المجني عليه والمناطق المحيطة، فضلًا عن سؤال شهود العيان الذين شاهدوه آخر مرة، وذلك للوصول إلى مرتكبي الواقعة، حتي تبين أن زوجة عم الطفل هي وراء الجريمة بإدعاء المرض النفسي وأن الجن امرها بذلك.