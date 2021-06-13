السعودية تسمح للمرأة بالتسجيل للحج دون محرم بشرط

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني للحج هذا العام، والتي تقتصر على اختيار 60 ألف حاج فقط.

وسمحت الشروط التي أعلنتها الوزارة، للمرأة أن تسجل دون محرم، لكن أن تكون «مع عصبة النساء» وفقًا للبيان الذي نشرته صحيفة المدينة.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة السعودية، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني، مع مراعاة الاشتراطات التالية: أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا، ويشترط التحصين من كورونا بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف)، والخلو من الأمراض.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ5 سنوات الأخيرة، كما أكّدت وزارة الحج والعمرة أنَّ تسجيل الراغبات بشكل فردي.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أمس، أنَّه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2021 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وظهور تحورات جديدة له، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن يكون الحجاج ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأضافت الوزارة: «تؤكّد وزارة الحج والعمرة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج».