مجموعة السبع تلتزم بتوفير ملياري جرعة من لقاحات كورونا للدول النامية 

أعلنت دول مجموعة السبع، اليوم الأحد، تمويل ملياري جرعة من لقاح كورونا للدول النامية، منها مليار جرعة في العام المقبل، وفقا للمسودة الأولية للبيان الختامي للقمة المنعقدة في كورنوال في المملكة المتحدة، كما دعت إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ فيروس كورونا «في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية»، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين ومعمل ووهان تحديداً، حسب توصيات الخبراء، في ظل الشكوك الأمريكية في احتمالية تسربه من هذا المبنى.

في المقابل، حذرت الصين وفقا للإذاعة الألمانية قادة مجموعة السبع من أن الوقت الذي كانت تقرر فيها مجموعات «صغيرة» من الدول مصير العالم قد مضت منذ فترة طويلة، وذلك تنديدا باتهامات المجموعة لبكين في البيان الختامي.

ونقلت وكالة «رويترز» في خبر سابق لها عن مصدر دبلوماسي قوله إن بعض الخلافات برزت بين قادة دول المجموعة خلال تنسيق البند في البيان المتعلق بالصين في البيان الختامي، حيث أصرت اليابان على اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين.

واختتم قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إلى جانب الهند وأستراليا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية كدول ضيفة، اجتماعاتهم اليوم الأحد.

وكانت آخر الإحصاءات العالمية أظهرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 175 مليون إصابة. وأعلنت أحدث بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، المنشورة الأحد، أن الحصيلة الكلية للإصابات وصلت إلى 175 مليونا و661 ألف حالة، والوفيات 3 ملايين و795 وفاة. وأظهرت آخر البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء إعطاء نحو 2 مليار و335 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.