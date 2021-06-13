حسن البنا وسيد قطب ضمن «أبطال» منهج «تربية طنطا».. ودكتورة المادة ترد

أثارت صفحات كتاب يحمل اسم «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق»، الجدل، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تداول صورة من صفحاته، التي تضم فقرة بعنوان «حياة الأبطال والزعماء»، حيث ضمت أسماء عدد من الشخصيات التاريخية، من بينهم حسن البنا وسيد قطب، رموز الجماعة الإرهابية، والمعروف عنهما أفكارهما التي تبنت الفكر التكفيري.

ويدرس الكتاب لطلاب كلية التربية في جامعة طنطا، ويرجع لأستاذ دكتور عبدالحميد عبدالله عبدالحميد، والدكتورة رهام ماهر الصراف.

مؤلفة الكتاب: قديم وشاركت بوضع اسمي عليه فقط

وتحدثت «الوطن» مع الدكتورة رهام الصراف، حول الفقرة التي تضم أسماء حسن البنا، وسيد قطب، ضمن زعماء وقادة مصر، التي أوضحت أن الكتاب ضمن منهج تدريس الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة طنطا، منذ عام 1992: «من أيام ما كنت طالبة»، وهو من تأليف الدكتور عبدالحميد عبدالله عبدالحميد.

وشاركت «الصراف»، بوضع اسمها على الكتاب، بعد أن انضمت للتدريس بعدها، لافتة إلى أن طريقة تأليف الكتاب قد تكون حدثت في ضوء الإعداد والنقل من مراجع أخرى، مؤكدة أن هذا الخطأ لا يعبر عن قناعاتهم أو توجهاتهم السياسية، وأنها لا تعلم شيء عن هذه الفقرة؛ نظرًا لقدم الكتاب.

الصراف: لا يعبر عن قناعاتنا وسيجري تعديل الفقرة

وبعد مراجعة كتاب «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق»، أكدت أستاذ المناهج، أن هذه الجزئية موجودة بالفعل داخل الكتاب، وأسماء حسن البنا، وسيد قطب ضمن العديد من الأسماء، في فقرة تحمل عنوان حياة الأبطال والزعماء، لكنه خطأ غير مقصود وسيجري حذفهما، وتعديل الفقرة.

ويعد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والمرشد الأول لها عام 1928، بينما سيد قطب، أحد أهم رموز التنظيم، وتعتبر مؤلفاته هي المرجع الأول، الذي تستند عليها الجماعة الإرهابية، وأغلب التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري في أعمالها.