لقاح كورونا يمنع محمد منير عن حضور تكريمه بالمركز الكاثوليكي

تغيب الفنان الكبير محمد منير، عن حضور حفل تكريمه في المركز الكاثوليكي، الذي أقيم قبل يومين، معتذرا بمرضه الشديد بحسب إعلان المركز حينها.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من محمد منير، أن الكينج يتمتع بصحة جيدة، لكن سبب غيابه هو أنه أخذ لقاح فيروس كورونا في يوم التكريم ذاته، ولم يكن قادرا على الذهاب إلى المركز الكاثوليكي.

محمد منير أحيا مؤخرا، حفل في دار الأوبرا، وصعد على نغمات أغنيته الشهيرة «يا عروسة النيل»، وقدم أغنيته الوطنية الجديدة «ضالين»، في الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، التي دارت حول مأمورية الواحات التي استشهدت على يد مجموعة تفكيرية في أكتوبر من عام 2017.

الأغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، ومن ألحان وتوزيع الفنان أحمد فرحات وتقول كلماتها:

ضالين.. تاهو في العنوان

ملاعين فكل كتاب.. ما يعرفهم مكان

ضالين.. حتى يوم الدين

هوه اللي صان عرض الوطن زي اللي خان

النور.. في السما عناقيد

أطهر شبابك يا بلد.. هايبات شهيد

ويا عين.. ودعى الجدعان

رايحين سوا ع الجنة إيد بتشد إيد

وجع الفراق يا حبايبي طعم الصبر

والصبر علم ناسنا تتحمل

حلم الشهيد جوانا حي وحر

عنكم نشيل الحلم ونكمل

الغدر صابكم يا نضر عيني

يا ورد مصر اللي اتقطف بدري

نوركم هايفضل ضيه فجبيني

يا أحلى صحبه في وردنا البلدي