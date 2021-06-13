عاجل.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لـ«متحرش المترو»

قضت محكمة جنح مُستأنف النزهة، في الاستئناف المقدم من المتهم بالتحرش بفتاة في أحد قطارات مترو الأنفاق، والمعروف بـ«متحرش المترو» على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بإتيان فعل فاضح علني، وكان ذلك أمام فتاة كانت تستقل مترو الأنفاق وتحديدًا داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث «العتبة - عدلي منصور» بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

وقررت النيابة العامة حبس متحرش المترو، على ذمة القضية، ونسبت له ارتكاب جريمة الفعل الفاضح العلني، وذلك بعد فحص الفيديو المقدم من الفتاة المجني عليها في الواقعة.

ونفى المتهم أقوال المجني عليها، وأكّد أنَّه غلبه النعاس في أثناء جلوسه بالمترو في الجهة المقابلة للفتاة، وعندما استيقظ عدّل ملابسه، مضيفًا: «كنت راجع من الشغل في محل لحوم مجمد، تعبان من الوقفة طول اليوم، ولما دخلت عربة المترو في محطة قباء، النوم غلبني ولما صحيت كنت خايف أحسن المحطة اللي هنزل فيها تكون عدت، وكنت بعدل هدومي، أنا معملتش حاجة غلط عشان الفتاة تصورني وتفضحني».

وادّعى المتهم أنَّه يعاني من مرض نفسي، إلا أنَّ التحقيقات التي جرت معه، أكّدت سلامة قواه العقلية، وأنه مسؤول عن تصرفاته، ويدركها، وهو ما تبين من اتزانه خلال التحقيقات التي جرت معه.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، ثم تقدم باستئناف على الحكم، نظرته المحكمة الأعلى، وأصدرت القرار المتقدم.