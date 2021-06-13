ملكة بريطانيا تستقبل الرئيس الأمريكي في قصر ويندسور بغرب لندن

استقبلت الملك إليزابيث ملكة بريطانيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر ويندسور، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قصر باكينجهام، أعلن أول يونيو الجاري، أن الملكة اليزابيث الثانية، ستستقبل حضوريا الرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يونيو، بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وأوضح أن الملكة ستلتقي الرئيس جو بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في قصر ويندسور بغرب لندن، حيث تقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.