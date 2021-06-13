«وصف الحكومة الجديدة بالمترهلة».. نتنياهو: إيران وحزب الله يحتفلون برحيلي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن هناك احتفالات في إيران بأن حكومة ضعيفة مترهلة ستحكم إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة مطولة ألقاها نتنياهو في الكنيست، خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وكان نتنياهو، قال قبل دقائق من التصويت، إن «حكومة لا تستطيع أن تقف بقوة تفقف أمام المجتمع الدولي في الأمور التي تحسم وجودنا لا تستحق أن تقود إسرائيل ولو ليوم واحد وهذه هي الحكومة القادمة».

وأضاف خلال الجلسة التي شهدت صخبا كبيرا، وتم خلالها إخراج عدد من أنصار نتنياهو من الأحزاب الدينية خارج القاعة: «لا عجب أنهم يحتفلون اليوم في إيران لولا جهودنا لكان لإيران اليوم سلاح نووي اليوم بإمكانه تدميرنا».

واعترف نتنياهو لأول مرة علائنية بتنفيذ إسرائيل عمليات داخل إيران قائلا: «قمنا بعمليات جريئة جدا في عمق العدو ووصلت إلى طهران وهناك أشياء تفوق الخيال».

واعتبر أنه حال عادت واشنطن للاتفاق النووي فلن تسطيع الحكومة المقبلة اتخاذ قرار تنفيذ عمليات داخل إيران.

وتابع نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ 12 عاما متوالية : «في إيران يحتلفون بأن حكومة مترهلة وضعيفة ستحكم إسرائيل وستستقيم من إملاءات المجتمع الدولي».

ووجه نتنياهو رسالة إلى إيران وحزب الله اللبناني وحركة حماس بقطاع غزة قائلا «سأكون في المعارضة صوتا قويا».

ولفت إلى أن التحدث الثاني بعد التحدي الإيراني هو هو منع إقامة دولة فلسطينية «تهدد وجودنا».

وأضاف في هذا الصدد أن أعضاء بحكومة بينيت يعارضون البناء في المستوطنات ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية.

وتابع: «إذا قدر لنا أن نكون قي المعارضة فسوف نفعل ذلك منتصبي القامة حتى نسقط هذه الحكومة ونعود للحكم».