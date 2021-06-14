تعرف على شخصية سارة عبدالرحمن فى الموسم الثاني من «ليه لأ»

تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن، فى الموسم الثاني من مسلسل «ليه لأ» الذى يعرض حاليا عبر إحدى المنصات والذى حقق مردودا جيدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت سارة عبدالرحمن في بيان، أنها تظهر بثوب جديد من خلال شخصية «المهندسة رانيا»، بعد أن تحولت من فتاة تائهة في البحث عن ذاتها وهويتها، إلى سيدة أعمال ناجحة ومجتهدة.

استطاعت سارة عبدالرحمن أن تمثل قطاعاً كبيراً من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمل من قضايا وهموم البحث عن الهوية، خاصة في فترة الدراسة الجامعية وما بعد التخرج، وذلك من خلال العديد من الأعمال التي شاركت فيها وعلى رأسها مسلسل «سابع جار»، الذي قامت فيه بشخصية «هبة» التي حققت نجاحاً كبيراً، وتركت بصمة لدى الجمهور، وانطباعاً خاصاً بكونها واحدة من أفراد العائلة.

بينما نرى سارة في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، وهي امرأة ناضجة وطموحة وأم مستقلة لطفلة عندها سبع سنوات، لكنها يبدو أن طموحها وتطلعاتها العملية أقوى من دورها كأم، وهو ما نستنتجه من أحداث أولى حلقات المسلسل عندما أعطت الأولوية لعملها على رغبة طفلتها في الذهاب في رحلة تجمعهما مع الأب، والذي يقوم بدوره أحمد حاتم. فإلى أي مدى سيقودها طموحها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! يدور حول ندى طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك. وهو من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.