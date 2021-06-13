بالأسماء.. تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد منحها ثقة الكنيست

منح برلمان الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة.

وصوَّت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة.

وتستعرض «الوطن» تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بعد منحها الثقة من قبل نواب الكنيست.

«حزب يمينا» اليمين

نفتالي بينيت- رئيس الحكومة

إيليت شاكيد- الداخلية

ماتان كهانا- الشؤون الدينية

نير أورباخ- شؤون الاستيطان

حزب «أمل جديد» اليمين

جدعون ساعر- العدل ونائب رئيس الوزراء ثم الخارجية

يفعات شاشا- بيتون - التعليم

يوعاز هندل- الاتصالات

زئيف الكين-البناء والإسكان وشؤون القدس

حزب «يسرائيل بيتنو» اليمين

أفيجدور ليبرمان- المالية

عوديد فورير- الزراعة

وزير في وزارة المالية- لم يحدد

حزب «يش عتيد» الوسط

يائير لابيد- رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية

ميراف كوهين- المساواة الاجتماعية

يوئيل رزفزوف- السياحة

العيزر شتيرن- الاستخبارات

كارين الهارار- الطاقة

أورنا باربيفاي- الاقتصاد

مئير كوهين- الرفاه

حزب «كاحول لافان» الوسط

بيني جانتس- الدفاع

بنينا تامانو-شاطا- الاستيعاب

حيلي تروبير- الثقافة والرياضة

أوريت فاركاش هاكوهين- الحداثة والعلوم

حزب «العمل» الوسط

ميراف ميخائيلي- المواصلات

عومير بارليف- الأمن الداخلي

نحمان شاي- شؤون الشتات

حزب «ميرتس» اليسار

نيتسان هورويتس- الصحة

تامار زاندبرغ- حماية البيئة

عيساوي فريج- التعاون الإقليمي.