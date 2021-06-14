طرق التواصل عبر «الواتساب».. من غير ما تحفظ الرقم على موبايلك

أحيانًا ما يحدث أن تريد التواصل مع أحد الأشخاص عبر تطبيق الواتساب دون الرغبة في حفظ رقمه على هاتفك، إلا أنّ واتساب يمنع التواصل مع الأرقام غير المسجلة في هاتفك كنوع من الخصوصية والحماية لمستخدميه.

ويحتاج الكثيرون التواصل عبر «واتساب» مع رقم غير مسجل في حالة كان هذا الرقم خاص بشركة ما أو كنت ستتعامل مع شخص لمرة واحدة فقط، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طرق مختلفة للتواصل عبر واتساب دون حفظ الرقم، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

التواصل عبر استخدام رابط «راسلني»

ويقدم واتساب هذه الميزة لمن يرغب في جعل الأشخاص يتواصلون معه دون الحاجة لإعطائهم رقم هاتفه، وتصلح هذه الخاصية للتواصل مع الأرقام غير المسجلة.

وتعمل خاصية رابط «راسلني» بطريقة سهلة حيث تعطيك رابطًا خاصًا برقمك ويمكن لأي شخص يضغط على هذا الرابط أن يتواصل معك دون أن يعرف رقم هاتفك سابقًا، كما يمكنك التعديل على الرابط لتضيف أي رقم هاتف لا ترغب في تسجيله، وهذا لأن الرابط واضح وسهل الاستخدام.

وكل ما عليك فعله هو إضافة رقم الهاتف في نهاية هذا الرابط https://wa.me/NUMBER، ثم وضعه في المتصفح الذي تستخدمه سواءً كان على الهاتف او الكومبيوتر، ثم يتم إزالة كلمة Number وتضع مكانها رقم الهاتف، ولذا إن كان رقم الهاتف هو 01249586 ستقوم بوضعه مكان Number ليصبح الرابط بالشكل التالي: https://wa.me/01249586

والآن قم بنسخ الرابط ووضعه في المتصفح ليظهر لك الصفحة التالية:

ويمكنك الآن الضغط على Continue to chat لتبدأ في التواصل عبر واتساب، وتعمل هذه الطريقة مع هواتف الآيفون والأندرويد وتطبيقات جهاز الكومبيوتر أيضًا.

التواصل من خلال مجموعات واتساب

كما يمكنك التواصل مع أي شخص مشترك في المجموعات التي تتواجد فيها حتى إن لم تقم بتسجيل رقم هاتفه لديك، حيث يتيح واتساب إمكانية الرد على الرسائل بشكل خاص بعيدًا عن المجموعة، ويجب على المستقبل أن يوافق على استقبال الرسالة في البداية.

ويمكنك القيام بهذا من خلال الضغط مطولًا على الرسالة في هواتف آيفون التي تدعم خاصية 3D touch واختيار Reply Privately.

وأما في هواتف أندرويد فيمكنك الوصول لهذا الاختيار عن طريق تحديد الرسالة ومن ثم الضغط على علامة النجوم الثلاثة في الأعلى واختيار Reply Privately، كما يمكنك أيضًا الضغط على رقم هاتف المستخدم، ومن ثم اختيار إرسال رسالة إليه.