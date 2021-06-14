خالد العناني: دور وزارة الآثار في قضية «شقة الزمالك» فني فقط

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القضاء سيتسلم تقارير من عدة جهات بشأن المحتويات الأثرية بشقة الزمالك، المعروفة إعلاميًا بـ «مغارة علي بابا»، موضحًا أن دور وزارة الآثار في قضية محتويات شقة الزمالك، فني فقط، ويتم حصر القطع التي ينطبق عليها قانون الآثار والتي عمرها أكثر من 100عام، وتسلم لجهات التحقيق، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له منذ قليل.

من ناحية أخرى، ذكر «العناني»، أن الشعب المرجانية الرائعة تملأ شواطئ شرم الشيخ فهي أكثر الشواطئ التي تقاوم تغير المناخ بشهادات بيئية دولية، كما أن الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية في العالم، متوقعًا زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «السعودية هي السوق العربية الأولي المصدرة للسياحة إلي مصر».

وأردف وزير السياحة والآثار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطوير بحيرة عين الصيرة ومجري العيون، ليرى العالم جمال مصر، مؤكدًا أنه عرض فكرة موكب المومياوات على الرئيس السيسي في 2019، ووافق على استقبال ملوك مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر، كما أن الحياة لا بد أن تستمر بإجراءات احترازية.

وأشار «العناني»، إلى أنه لن يجامل أحدا يخالف الإجراءات الاحترازية وأوقع العقوبات فورا وتم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعما، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الوزارة على الحافظ على اقتصاد الدولة وصحة المصريين والسياح، مؤكدًا أن التزام العاملين بالقطاع السياحي رفع اسم مصر سياحيا.

ووجه وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة الصحة على انتهائها من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة أن 65% من سياحة مصر تأتي إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتم البدء في تطعيم العاملين في السياحة بالأقصر وأسوان لتشغيل حركة المراكب والفنادق، ووزارة الصحة ستبدأ التطعيم في المحافظات السياحية تدريجيا، لتوفير فرص عمل للمواطنين، خاصة أن نحو 3 ملايين مواطن يعملون في السياحة أو في نشاط مرتبط بها.