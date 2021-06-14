اشتباكات عنيفة بين مطلوبين ودورية للجيش اللبناني شمال شرقي البلاد

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مطلوبين من «آل جعفر» ودورية للجيش اللبناني خلال تنفيذها عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سماع أصوات قذائف صاروخية في الاشتباكات الدائرة بين الجيش والمطلوبين.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، إلى سماع أصوات قذائف صاروخية في الاشتباكات الدائرة بين الجيش والمطلوبين.

وكانت اشتباكات مسلحة، اندلعت مساء أمس الأول السبت، بين الجيش اللبناني وشبان من «آل المقداد» عند مفرق بلدتي «يونين - مقنة» في البقاع، بعد مقتل أحد مهربي المحروقات في عملية للجيش.

وفي سياق آخر، قالت «قيادة الجيش مديرية التوجيه»، في بيان، أمس الأحد، إن دورية من مديرية المخابرات في منطقة «الشياح - حي معوض»، دهمت شقة المدعو «ح.ع» المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات، وأوقفت الفلسطينيين «م.ز» و «ي.ش»، كما ضبطت كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف والكوكايين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ووجهت قيادات دينية مسيحية وإسلامية، انتقادات شديدة للطبقة السياسية في لبنان، خصوصا الرئيس ميشال عون، محملة إياها ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمات طاحنة، جنبا إلى جنب مع أزمة تأليف الحكومة المنتظرة.

البطريرك الماروني: لبنان ملكُ شعبها وتاريخها

ووجه البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أمس الأحد، تأنيبا حاد النبرة للمسؤولين عن التعطيل في لبنان، وقال: «هذه البلاد ليست ملكية خاصة لكي تسمحوا لأنفسكم بتفلسيها وتدميرها، فهذه الدولة هي ملكُ شعبِها وتاريخها وأجيالها الطالعة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف الراعي، ان «أمام عدم معالجة الأمور العامة الحياتية، نتساءل إذا ما كنتم مكلّفين بتدمير بلادنا، وإلا لم هذا الجمود فيما فرص المعالجة متوفرة، ونحن في زمن فيه حلول لكل شيء؟».

واتهم الراعي، المسؤولين اللبنانيين، بأنهم يعتمدون سياسة الشعب المحروق على غرار سياسة الأرض المحروقة، فيما توجه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، إلى عون بالقول: «فخامة الرئيس، أستحلفك بأحفادك الذين ترى الحياة في عيونهم أن انزل إلى الشارع واستمع إلى شعبك وعاين الذل الذي يعيشه».

من جانبه، قال «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» الذي يرأسه مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، في بيان، أمس الأول السبت: «لبنان في عاصفة في بحر هائج وحكامه ينصرفون إلى جدال عقيم حول جنس الوزراء وتبعياتهم في الوقت الذي تشرف فيه السفينة على الغرق»، مضيفا: «يهيئون الأجواء لإثارة النعرات المذهبية والطائفية ما يعرض لبنان للفوضى والبلد يتحول إلى عصر الجاهلية»، في إشارة واضحة إلى عون.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية على الإطلاق، مع وصول المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى طريق مسدود، كما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مدمرة وصلت إلى حد شح الوقود في البلاد، فيما لا يزال خطر انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد قائما، وتواصل اللليرة اللبنانية مسلسل الانهيار المتسارع.