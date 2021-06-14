بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية اللجان النوعية بالمرج»

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الاثنين، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة مواد مفرقعة.