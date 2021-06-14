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محمود مسلم

رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تحتاج إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار

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أ ش أ
01:29 م | الإثنين 14 يونيو 2021
رئيس الوزراء الفلسطينى

رئيس الوزراء الفلسطينى

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم، مضيفا أن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار، وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل.

وحذر «أشتية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

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