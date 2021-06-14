انخفاض إنتاج المانجو بالإسماعيلية 70%.. والسبب «العوامل الجوية»

أزمات مستمرة تلاحق «المانجو الإسمعلاوي» كل عام، إلا أن هذا العام هو الأسوأ على المزارعين بعد انخفاض كمية الإنتاج إلى أكثر من 70% ووصولها إلى 90% بمناطق أخرى.

في هذا العام، كان السبب وراء اختفاء المانجو في بعض المزارع هو «العوامل الجوية»، والتي أثرت بشكل كبير علي سقوط الثمار في وقت التكوين بعدما شكل الفلاحون والمزارعون آمالهم علي هذا العام.

مزارع: تغير المناخ وسوء المبيدات

وقال خالد حسن أحد المزارعين، إن تغيير المناخ وغش المبيدات وعدم تطور فكر المهندس الزراعي أسباب تسببت في تراجع محصول المانجو هذا العام.

وأضاف أن هناك تقصير من قبل وزارة الزراعة في إرشاد المزارع المصري وتدعيمه بالمعلومات اللازمة لمواكبة التغيير في المناخ المصري ودعمه ماديًا في حالة التعثر لمواجهة فقده رأس ماله، مشيرًا إلى انتشار الأسمدة المغشوشة في الأسواق من بوتاسيوم وكالسيوم ساهمت في تراجع المحصول.

وتابع أنه كان لابد عن طريق الجمعيات الزراعية توفير الأسمدة والمبيدات السليمة بسعر مناسب، وعدم ترك الفلاح المصري فريسة لتجارالمبيدات والأسمدة، وكذلك تفعيل دور البنك الزراعي للمالك والمستاجر بمنحه قروض ميسرة تسدد من المحصول.

وقال محمد إبراهيم، مزارع آخر، إن ارتفاع الرطوبة ليلًا مع ارتفاع حرارة الجو بالنهار إضافة إلي المبيدات المغشوشة هما السببين الرئيسيين في انخفاض الإنتاج هذا الموسم.

وأشار إلى أن هناك سوء فهم لدى بعض المزارعين استخدموا المبيدات الأرخص بسبب الأزمات المالية التي تعرضوا لها، فضلًا عن اشتياق الأرض إلى السماد العضوي الطبيعي.

ولفت جميل الغرباوي، مزارع، إلى أن تذبذب درجة الحرارة وعدم الاستقرار ما بين انخفاض شديد ليلا أثناء العقدي، يؤدي إلى عدم التلقيح وظهور عقد بدون جنين وما بين ارتفاع درجة الحرارة نهارًا، يؤدي إلى جفاف حبوب اللقاح.

وقال محمد الجزار، إن العامل الرئيسي في قلة انتاج المانجو هو الهباب الأسود والذى ترك أثر كبير في قلة مقاومة الشجرة.

وأشار إلى أن الهباب الأسود تمكن من أشجار المانجو علي مدار سنوات ماضية وبسببه لم يزهر الشجر من الأساس والشجر الذي تمكن من التزهير تسببت العوامل الجوية في سقوط الزهر مع عوامل أخرى كالمبيدات وعدم انتظام الري.