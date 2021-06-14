ماذا لو نفذ رصيد عداد الغاز مسبق الدفع ليلا؟.. مسؤول بـ«البترول» يوضح

يتخوف الكثير من الأشخاص من تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع، بسبب الخوف من انتهاء الرصيد الخاص بالكارت في وقت متأخر من الليل، وهو ما سيتسبب في انقطاع الخدمة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن عدادات الغاز مسبقة الدفع مصممة ومبرمجة لكي لا تنقطع الخدمة خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا نفذ الرصيد الخاص بالكارت فهناك ساعات صديقة لا تنقطع فيها الخدمة، وهي من الساعه الخامسة مساء وحتى العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء الرصيد.

واتخذت وزارة البترول خطوات جادة على طريق تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعميم منظومة العدادات الذكية ومُسبقة الدَّفع بالمُحافظات كافة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونُظم المعلومات.

ويأتي ذلك في إطار خطتها الوطنية نحو التحوُّل الرقمي وميكنة جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين، وفق أحدث الأساليب المُتعارف عليها عالميا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القضاء على مُشكلات وسلبيات الماضي، ويزيد من كفاءة الشبكات المُختلفة في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، ويرشِّد الاستهلاك ويكشف عن الاستخدامات غير القانونية.

وأعلنت الوزارة أنه من المُستهدف تركيب 600 ألف عداد غاز مُسبق الدَّفع حتى نهاية يونيو الحالي، في حين أنه من المقرر توريد 1.2 مليون عداد غاز مُسبق الدَّفع خلال عامي «2020/2021»، و«2021/2022».

وتشحن هذه العدادات من خلال التوجه لأحد مقرات شركات القطاع الخاص، وشركة بتروتريد لشحن كارت العداد، كما أن الكارت الخاص بشحن عدادات الغاز مسبقة الدفع يصدر بدون أي رسوم إدارية أو مصروفات، ويضاف إليه رصيد بقيمة 10 جنيهات.

وتحصل الـ10 جنيهات رصيد التي أضيفت كتجربة للكارت، وتخصم من أول شحن للكارت ينفذه العميل.

وأوضحت مصادر في تصريحات سابقة، أنه وضع حد أدنى لشحن الكارت الخاص بعدادات الغاز، وتبلغ قيمته 50 جنيها، أما عن الحد الأقصى لشحن الكارت الذكي، الذي يعد أعلى قيمة شحن هي 350 جنيها، ومقابل هذه القيمة يمكن للمواطن التحكم في استهلاكه، ومعرفة المتبقي في رصيد الكارت، وإعادة شحنه في حالة نفاذه.