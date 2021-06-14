بالأسماء.. تأييد أحكام الإعدام والمؤبد على قيادات الإخوان بـ«اعتصام رابعة»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم، بتأييد إعدام 12 محكوًما عليهم من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في قضية تدبير اعتصام رابعة المسلح.

وقضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 31 متهمًا وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد، وبتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من قيادات الجماعة منهم عبدالرحمن عبد الحميد البر، محمد إبراهيم البلتاجي، صفوت حجازي أسامة يس، كمًا أيدت السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، والسجن المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان، وآخرين.

كما شمل الحكم القضاء بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته.

إدانة المحكوم عليهم

وأدانت المحكمة المحكوم عليهم، بارتكاب جرائم تدبير اعتصام رابعة، وتأليف عصابة مسلحة هاجمت السكان فى رابعة وقاومت رجال الشرطة، وتولى قيادة فيها والانضمام لها، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء ومواد فى حكم المفرقعات، وقتل رجال الشرطة والشروع فى قتل آخرين، وتعطيل مصالح حكومية، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، واحتلال مبان عامة وتخريبها، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقبض على رجال الشرطة واحتجازهم دون وجه حق، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات للتحريض ضد الدولة.

أهم محطات القضية

- سبتمبر 2015: قرر النائب العام المساعد على عمران إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

- 12 ديسمبر 2015: المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تعقد أولى جلسات المحاكمة فى طرة، وتؤجلها لجلسة 6 فبراير 2016 لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص ليسع المتهمين، وتأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.

- 10 مايو 2016: المحكمة تبدأ فض الأحراز وعرضت فيديوهات من الاعتصام تثبت إطلاق المعتصمين النار على قوات الأمن.

- 10 ديسمبر 2016: أول ظهور لأسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول فى القضية بعد القبض عليه، وقال إن الأموال المضبوطة معه هي "نقطة سبوع ابنه".

- 25 فبراير 2017: المحكمة تعاقب جميع المتهمين المحبوسين بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة إهانتها بعد طرقهم على جدران القفص، وأمرت بإحالة جميع المحامين ماعدا 15 منهم للمحاكمة التأدييبة لتقاعسهم عن أداء عملهم.

- 20 مايو 2017 : عصام العريان يطلب التحكيم الدولي فى القضية ويطلب شهود أجانب.

- 4 فبراير 2018: المحكمة تستمع لأقوال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، فى جلسة سرية.

- 17 ابريل 2018: المحكمة تعاقب محمد البلتاجى بالحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة.

- 29 مايو 2018: المحكمة تحجز القضية للحكم بجلسة السبت 30 يونيو.

- 30 يونيو 2018: تعذر على قوات الأمن إحضار المتهمين من محبسهم والمحكمة تقرر مد أجل الحكم لجلسة السبت 28 يوليو.

- 28 يوليو 2018: المحكمة تحيل75 متهما للمفتي، وتحدد شهر سبتمبر للحكم.

- 8 سبتمبر 2018: المحكمة تقضي بإعدام عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى 71 متهمًا آخرين، وبالمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

- 8 مارس 2021: محكمة النقض تقرر مد الحكم فى الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، لجلسة اليوم 14 يونيو.

- 14 يونيو 2021: النقص تؤيد احكام الاعدام والمؤبد بحق المحكوم عليهم.