«واما» ينتهي من تسجيل أغنية جديدة مع عزيز الشافعي وتوما

انتهى فريق «واما» الغنائي من تسجيل أحدث أغانيهم الجديدة، لطرحها خلال فصل الصيف، لتكون عودة الفريق بعد عامين من الغياب، منذ إصدار آخر ألبوم لهم «الصيف ابتدى».

والأغنية الجديدة المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وإنتاج شركة نجوم ريكوردز وهاي واي.

يذكر أن آخر ألبومات «واما» كان «الصيف ابتدى»، والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، بالتعاون مع «هاي واي»، يأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية «شمس بحر»، وتم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلمات أغنية «الصيف ابتدى»: «الصيف ابتدى هنغير جو كل ما نكبر كل ما نحلو.. العمر ماهوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاااااس.. الدنيا قمر فيها ناس حلويين غيروا أسلوب ليه ملل وروتين.. واللي هيتشائم افلتوا وسيبوه لا سلام ولا كلام.. غيروا موود غيروا موود.. اخرجوا انزلوا اشتروا ورد».

ألبوم «الصيف إبتدى» يضم 10 أغاني، وهم: «شمس بحر، الله ع الجمال، على فكرة، كترت حكاياتي، يلا نرقص، بتحبي نفسك، اسمها إيه، بنتهرب، وفطومة»، وهو إنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز»، و«هاي واي».

تعاون الفريق في الألبوم مع مجموعة من الشعراء، هم «تامر حسين، نادر عبدالله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هاني رجب، جمال الخولي، والملحنين «خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامي جمال، أحمد فهمي، محمد يحيى»، وتوزيع موسيقي «أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدي».