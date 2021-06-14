رئيس جامعة أسيوط يكرم العاملين ببنك الدم الرئيسي ومستشفى صحة المرأة

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ومدي التطور المشهود علي كافة المستويات، والذي يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها داخل مصر وخارجها.

وأكد «الجمال» على مواصلة العمل داخل المنظومة الطبية بالجامعة وفق خطة شاملة ترتكز على تعظيم حجم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة، واستثمارها لصالح الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لملايين المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، إلى جانب مواصلة العمل علي تطوير وتأهيل كافة المعامل والوحدات البحثية والمختبرات العلمية بالجامعة ومواكبتها لأعلى معايير الجودة والتميز، ورفع كفاءة العمل بها وفق أحدث النظم العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات الاحتفالية الخاصة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم, بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي الرئيسي, والدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب, والدكتورة إيمان نصر الدين مدير بنك الدم الرئيسي, والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية, وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وعدد من القائمين علي بنك الدم الرئيسي وبنك الدم بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

جولة تفقدية داخل الوحدات الخاصة ببنك الدم

كما أثنى الدكتور طارق الجمال، على جهود الفريق الطبي القائم علي بنك الدم الرئيسي تقديراً لدورهم الهام والحيوي في العمل لصالح خدمة المرضي، خلال التكريم الخاص لنحو 30 فردًا من مختلف الكوادر العاملة ببنك الدم بالمستشفى الجامعي ومستشفى صحة المرأة من الأطباء والفنيين وأطقم السكرتارية والمسعفين، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لكافة المعامل والمراكز والوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل، أجري رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل الوحدات الخاصة ببنك الدم ومنها معمل التوافق ومعمل السيرولوجي، ومعمل الاختبارات وحمض النووي، معربًا عن فخره بما يشهده بنك الدم من تطوير متواصل في البنية التحتية للمعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة، وكذلك تطوير المعمل المركزي، ما يعد حافزًا لكافة كوادره الطبية لمواصلة العمل والجهد للاستمرار في تقديم خدماته الطبية على قدر متقدم من الدقة للحفاظ على هذا المستوى وتطويره علي نحو أكثر تميزًا.

غانم تشيد بوعي وتميز أبناء الجامعة

ومن جانبها كشفت الدكتورة مها غانم، عن قيام الدكتور طارق الجمال بتفقد أعمال حملة التبرع بالدم التي انطلقت في إطار الاحتفال، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة أسيوط وبحضور الدكتور أحمد عبد المولي عميد كلية الصيدلة والدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية، مشيدةً بوعي وتميز أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات وهو ما ينعكس في أنشطتهم المتعددة داخل وخارج الجامعة بصفة عامة وما يقدموه من مبادرات مجتمعية وإنسانية تمثل النموذج والقدوة لشباب الجامعات بمصر.

كما وجهت الدكتورة مها غانم خالص الشكر إلى إدارة الجامعة لما لها من بصمات واضحة في تطوير المنظومة الطبية والارتقاء بها من خلال دعمهم الدائم والمستمر لكافة الأقسام والوحدات والمعامل المختلفة بالمستشفيات الجامعية وبكلية الطب، مشيدةً في ذلك بما شهده قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم الرئيسي من طفرة كبرى في الآونة الأخيرة وما يتمتع به من التميز روح العمل الجماعي وتعاونهم مع مختلف المستشفيات والأقسام الطبية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من المرضي والتخفيف عنهم.