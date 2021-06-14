أكرم حسني يحتفل بطرح أغنيته الجديدة «لو كنت» في «نجوم أف إم»

يحتفل النجم أكرم حسني، اليوم، بطرح أغنيته الجديدة «لو كنت»، التي يقدمها مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال ظهوره ضيفا على برنامج «كلام في الزحمة» مع مروان قدري ويارا الجندي، الساعة الخامسة مساءً، على إذاعة «نجوم أف. إم» وقناة «نجوم TV».

وأعلن أكرم حسني لجمهوره، موعد طرح الأغنية الجديدة في الساعة الخامسة مساءً، حيث تصدر اسم الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في الهاشتاج، وكانت البداية بعدما نشر أكرم عبر حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له مع تعليق عليها: «لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف»، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: «لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة».. بنفس الهاشتاج.

وشارك عدد من نجوم الفن، هاشتاج «لو كنت» أبرزهم: الفنانين أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري.

أغنية «لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، والكليب إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، كان مسلسل «إحنا بتوع الأوزوريس»، وهو مسلسل إذاعي خلال شهر رمضان الماضي، عبر إذاعة «نجوم أف. إم».

كان الفنان أكرم حسني، شارك في بطولة مسلسل رجالة البيت الذي عُرض في رمضان 2020، وتدور أحداثه حول انتقال كلا من «تيمون وبومبا» للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسؤولية كاملة، وفي الوقت نفسه خوض العديد من التحديات والمواقف بالغة الصعوبة